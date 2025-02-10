رئيس منظمة التعبئة : الجمهوریة الإسلامیة شكلت انطلاقة لتغییر مفهوم القوة في العالم

وأضاف العميد سليماني في كلمته خلال مراسم احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ 46 من مدينة اراك (وسط البلاد) : الشعب الإیراني العظیم استطاع، بثورته الإسلامیة تحت قيادة الإمام الخميني (رض)، أن يسقط نظاما منحطا، وينهى الوجود الأمریكي في ايران.

وأكد : الثورة الإسلامیة هي نقطة تحول في تاريخ البشرية؛ عازيا اسباب معادة نظام الهیمنة للشعب الإیراني على مدى 46 عاما مضت، لانه استطاع ان يحرر ايران، باعتبارها اكثر بلدان غرب آسیا حساسية، من سیطرتهم وقد أصبحت بلدا مستقلا بايدي شعبها.

واعتبر قائد منظمة التعبئة (البسيج)، فلسطین بانها قضیة العالم الرئیسیة؛ مؤكدا بان "ترامب لا یستطیع أن یحقق مخططه ضد فلسطين في غضون السنوات الاربع التي يحكم امريكا فيها، وقد رأینا الکثیر من تتالي هذه السنوات الأربع، وتوقیع العدید من الوثائق ولكن دون جدوى".

وأکمل العميد سليماني قوله : ان الثورة الإسلامیة في ايران تحدت المتغطرسین على صعيد العالم، وهذا المسار سیستمر.

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