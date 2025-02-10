مساعد رئيس الجمهورية : تصريحات "ترامب" تكشف حقيقة مآرب الأعداء ضد الشعب الإيراني

واضاف إسلامي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، على هامش حضوره في مسيرة احياء "يوم الله 22 بهمن"، الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية بطهران : إن المواطنين الإيرانيين وفقا لعقائدهم الدينية اختاروا الثورة الاسلامية والسير في طريق الكرامة والشرف والحرية.

وأضاف : إن خيار الشعب الإيراني، منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة، لم يكن ينصاع لقوى الغطرسة العالمية، وبذلك فقد سعى هؤلاء المتغطرسون على الدوام للثار من إيران، وسيواصلون العمل على تعقيد الوضع في البلاد باستخدام أنواع المؤامرات والخدع والتحركات.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية، أن "الشعب الإيراني وبكل يقظة ورغم كل الصعوبات وقف ثابتا على هذا الطريق ومهد الطريق لتقدم البلاد، وبفضل الله تعالى سيتمكن هذا الشعب من التغلب على المشاكل والعقبات الأساسية في مسار التقدم؛ مشيدا بالمشاركة الحماسية التي جسدها الايرانيون اليوم في مسيرات احياء الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

واعتبر اسلامي ان هذه الملحمة الجماهيرية، تشكل ردا قاطعا على مخططات الأعداء.

وفي أشارة إلى الوثيقة التي وقعها الرئيس الأمريكي مؤخرا ضد الشعب الإيراني، قال انها تكشف عن حقيقة مآرب الأعداء ضد البلاد، مضيفا : إن ترسيخ الوحدة والوئام والثبات على الاهداف سيكون بإذن الله نقطة قوة لتسريع وتائر التقدم والازدهار في البلاد وتجاوز الأزمات.

انتهى**3276 / ح ع **