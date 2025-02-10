حجة الإسلام شهرياري : الشعب الإيراني متمسك بالثورة الإسلامية على الدوام

وأوضح حجة الإسلام "شهریاري"، اليوم الاثنين في تصريح لمراسل "ارنا" على هامش مسيرة إحياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية بطهران : منذ 46 عاما، والشعب الإیراني یدعم هذه الثورة، وطالما يتواصل هذا الدعم فلن يلحق بنا أي أضرار من الداخل ولا من الخارج.

وأشار إلى رسالة هذا الحضور الحاشد للشعب الإيراني في مسيرات اليوم؛ قائلا : الرسالة التي وجهها الشعب الإیراني الیوم في هذه المسیرات متمثلة في الوفاق الوطني الذي تتبناه الحكومة الرابعة عشرة على أرض الواقع.

وأضاف الأمين العام للمجمع العالمي للتقریب بین المذاهب الإسلامیة : على الرغم من أننا تمكنا من إظهار مقاومة جادة على الساحة الاقتصادیة، إلا أن مطالب الشعب يجب أن تأخذ على محمل الجد ویجب على المسؤولین، وخاصة الحكومة المحترمة، الأخذ بعين الاعتبار هذه الامور.

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