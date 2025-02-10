وزيرة الطرق الإيرانية تلتقي بالأمين العام الاتحاد الدولي للنقل البري

وأفادت وكالة "إرنا" بأن الوزيرة "صادق" أشارت في هذا اللقاء، إلى التعاون الوثيق بين إيران والاتحاد الدولي للنقل البري، قائلة : مما لا شك فيه أن زيادة حصة إيران في نقل البضائع العابرة (الترانزیت) بواسطة الممرات بین الشمال والجنوب، والشرق والغرب ستتحقق وذلك من خلال الاستفادة من أليات منظمة "ايرو" في هذا الصدد.

وأعلنت وزير الطرق، عن تولي إيران الرئاسة الدوریة للجنة التراسیکا الدولیة الحکومیة خلال الأسبوعين المقبلين، مصرحة : نحن نستعد لعقد اجتماع وزراء لجنة التراسیکا الدولیة الحکومیة، ونأمل بأن يوفر هذا الاجتماع فرصا مميزة لتوسيع العلاقات الإقليمية وتعزيز نظام الـ "تیر"، (اتفاقیة النقل البري الدولي).

من جانبه، أشار "أومبرتو برتو" خلال هذا اللقاء، إلى دور إيران المؤثر في مجال النقل البري داخل المنطقة، مؤكدا أن التجارة عبر النقل الطرقي أداة رئيسية لتحقيق الاستقرار العالمي.

وتابع الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري : إيران هي الرائدة في تطبیق "اتفاقیة النقل البري الدولي" (تیر) في المنطقة، وشرکات النقل الطرقي الإیرانیة والناشطون في هذا المجال لدیهم خبرات ممتدة الى عقود في هذا المجال.

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