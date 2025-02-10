١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:١٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85747150
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حركة أنصارالله تهنئ إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:١٧ م
رمز الخبر: 85747150
حركة أنصارالله تهنئ إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

طهران /10 شباط/ فبراير/ إرنا-  ‌هنأ الناطق باسم حركة أنصارالله اليمنية "محمد عبدالسلام"، الجمهورية الإسلامية الإيرانية "قيادة وحكومة وشعبا"، لمناسبة حلول الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران.

‌وكتب "عبدالسلام"، اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس" : نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وحكومة وشعبا، حلول الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية.. ان الثورة الإسلامية انتصار للقيم الإسلامية والإنسانية في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

وأضاف عبد السلام : يُسجَّل للثورة الإسلامية أنها انتصرت للقضية الفلسطينية في زمن الارتداد، واستمرت في دعم حركات المقاومة في فلسطين و لبنان؛ مؤكدا : طيلة عقود الثورة برزت إيران الدولة الإسلامية الأكثر وفاء لفلسطين.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/المسيرة

 

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