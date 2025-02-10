حركة أنصارالله تهنئ إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

‌وكتب "عبدالسلام"، اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس" : نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وحكومة وشعبا، حلول الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية.. ان الثورة الإسلامية انتصار للقيم الإسلامية والإنسانية في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

وأضاف عبد السلام : يُسجَّل للثورة الإسلامية أنها انتصرت للقضية الفلسطينية في زمن الارتداد، واستمرت في دعم حركات المقاومة في فلسطين و لبنان؛ مؤكدا : طيلة عقود الثورة برزت إيران الدولة الإسلامية الأكثر وفاء لفلسطين.

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المصدر/المسيرة



