مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن يقيم مراسم الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية الـ 46

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن "أبوالفضل مهرآبادی"، هنأ في كلمته خلال الحفل هذا، بمناسبة الذکرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامیة، قائلا : لقد حققت الثورة الإسلامیة في ايرام إنجازات مختلفة، أهمها الاستقلال.

وتابع : عندما ننظر إلى تطورات العقود الأربعة الماضية، لا شك أن الاستقلال السياسي للبلاد هو اللوحة البارزة والمشرفة التي تحققت بتكلفة باهظة في ايران.

وصرح مهرابادي : لقد تألق هذا الإنجاز أكثر من أي وقت مضى في ضوء الأحداث الأخيرة بالمنطقة وجرائم "إسرائيل" والإبادة الجماعية الوحشية للشعب الفلسطيني؛ وقد أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على الرغم من تحمل اثمان باهظة، استقلالها في مواجهة النظام العالمي الظالم.

من جانبه، قال ممثل الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لدى البنك الدولي "علي ملکي" خلال هذا الحفل : لقد شكلت الثورة الإسلامیة الإیرانیة حرکة تحریر على الدوام، وقد تأثرت بها جمیع حرکات التحریر في العالم، وخاصة في المنطقة ولدى محور المقاومة؛ لذلك نعتبر شهداء محور المقاومة وغزة أيضا من شهداء الثورة الإسلامیة.

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