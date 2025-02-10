لجنة الامن القومي النيابية : التفاوض مع امريكا ليس محظورا وانما مضر

واضافت اللجنة النيابية، عبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول العلاقات الخارجية الايرانية مع سائر البلدان، ان "تحقيق مصالح الشعب الايراني يشكل المبدا الرئيسي الذي تستند اليه هذه العلاقات، وبما يلزم على مسؤولي البلاد تسخير جميع الاليات من اجل تحقيق تلك المصالح".

وتابع هذا البيان : ان التفاوض مع الدول يشكل واحدة من تلك الاليات.

وصرح البيان : يتضح من ذلك، بان الشرط الاساسي (للتفاوض) هو عدم المساس بمصالح الشعب، اي انه لو تسببت المفاوضات مع دولة ما في املاء خسائر على مصالح الشعب الايراني، فإن الالتزام بها سيكون اجراء غير مبرر وغير حكيم.

ومضت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني الى، انه "وفقا لهذه الملاحظة ومع الاخذ بعين الاعتبار بانه في جميع الحالات تقريبا، تسببت المفاوضات مع الدول الاستكبارية الداعمة للارهابيين مثل امريكا، في اضرار واسعة على مصالح الشعب الايراني، لذلك فإن التفاوض مع هذه الدولة المناوئة، هو اجراء لا يتسم بالعقلانية".

انتهى ** ح ع