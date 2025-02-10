عراقجي: خطة تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة تأتي ضمن المخطط الاستعماري لمحو فلسطين

وفي إطار مشاوراته مع وزراء خارجية الدول الإسلامية بشأن قضية غزة، أجرى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ، يوم الجمعة، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وأشاد عراقجي بموقف الجزائر المبدئي في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني لنيل حق تقرير المصير والتحرر من احتلال الكيان الصهيوني، وادان خطة تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من غزة ووصفها بأنها جزء من المخطط الاستعماري لـ"محو فلسطين"، داعيا إلى موقف موحد وحاسم من المجتمع الدولي والدول الإسلامية ضد هذه المؤامرة الخطيرة.

كما قدم شرحا عن مشاوراته الأخيرة مع نظرائه في الدول الإسلامية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعبئة المجتمع الدولي ضد مؤامرة التطهير العرقي في غزة، وكذلك السعي لعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية، داعيا إلى دعم الجزائر لهذا المقترح.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أكد وزير الخارجية الجزائري على موقف بلاده الثابت في معارضة خطة تهجير سكان غزة من وطنهم الأصلي، ورحب باقتراح إيران لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث آخر التطورات في فلسطين المحتلة.

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