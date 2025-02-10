١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85747279
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عراقجي: المشاركة الجماهيرية الواسعة في المسيرات تعكس ايمان الشعب العميق باهداف الثورة

١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ م
رمز الخبر: 85747279
عراقجي: المشاركة الجماهيرية الواسعة في المسيرات تعكس ايمان الشعب العميق باهداف الثورة

طهران / 10 شباط/فبراير/ارنا- اكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي ان المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية كانت نموذجية وتعكس إيمان الشعب العميق ووفائه للاهداف الاصيلة لهذه الثورة الشعبية.

وكتب عراقجي، في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مساء الاثنين: "في الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية للشعب الإيراني العظيم، حللت ضيفا على أهالي همدان الشرفاء والكرماء".

وأضاف عراقجي: "إن المشاركة الجماهيرية الواسعة في المسيرات، على الرغم من تساقط الثلوج الكثيفة في اليوم السابق ودرجات الحرارة المنخفضة التي وصلت إلى نحو 10 تحت الصفر، تعتبر نموذجية وتعكس إيمان الشعب العميق ووفائه للاهداف الاصيلة لهذه الثورة الشعبية".

يذكر ان مختلف انحاء البلاد شهدت صباح الاثنين مسيرات جماهيرية حاشدة احتفالا بالذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني (رض).  

انتهى ** 2342

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