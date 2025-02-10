السفير الإيراني في فنلندا يؤكد استعداد طهران لأي نوع من الحوار والتعاون مع هلسنكي

جاء ذلك خلال لقاء السفير الايراني الجديد في هلسنكي جواد آقازادة ، يوم الاثنين، مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في القصر الرئاسي وقدم له أوراق اعتماده في حفل رسمي.

وخلال اللقاء، نقل السفير آقازادة تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان الحارة الى نظيره الفنلندي.

وجرت خلال اللقاء مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، اهمها متابعة القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية.

وفي إشارة إلى سياسة التفاعل والحوار البناء للحكومة الايرانية الحالية، أكد آقا زاده استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي نوع من الحوار والتعاون مع فنلندا.

وتمنى الرئيس الفنلندي للسفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية النجاح في أداء مهمته.

يذكر ان آقا زاده شغل في السابق منصب رئيس إدارة التعاون القضائي الدولي، ونائب رئيس إدارة المنظمات الدولية المتخصصة بوزارة الخارجية، والمستشار القانوني الدولي في البعثات الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا وجنيف.

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