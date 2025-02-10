مساعد بوتين للشؤون العلمية: إيران دولة نموذجية للعالم

جاء ذلك في تصريح أدلى أندريه فورسينكو ، مساء الاثنين، لمراسل وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" على هامش حضوره حفل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو.

وأضاف: "عندما ننظر إلى إيران نرى أنها دولة حافظت على استقلالها واكتفائها الذاتي ومسيرة تطورها في ظل ظروف مختلفة".

وأعرب مساعد بوتين عن ارتياحه للتطور المستمر للعلاقات بين موسكو وطهران، وخاصة توقيع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وقال: "إيران وروسيا متكاملتان في بعض النواحي ومتشابهتان في نواح أخرى، وبالتالي هناك العديد من الفرص لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأقيمت في موسكو مساء الاثنين ، مراسم إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بكلمات ألقاها سيرغي سيفلييف وزير الطاقة ورئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون الحكومي الدولي بين البلدين، والسفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي.

وحضر الحفل ايضا عدد من المسؤولين الروس الآخرين، بينهم نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو، والفيلسوف الشهير ألكسندر دوغين، فضلاً عن المدعي العام الروسي، والسفراء والدبلوماسيون والملحقون العسكريون من مختلف البلدان.

وعلى هامش هذا الحفل أقيم معرض لإنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال العلوم والتكنولوجيا، والذي حظي بإقبال جيد من قبل الحضور.

وقام المشاركون في هذا الحفل بالتعرف على الحرف اليدوية الإيرانية في أجواء مميزة.

وكان تنظيم معرض للكتاب من قبل دار اصدارات "صدرا" والسرد البصري للثورة الإسلامية من ضمن البرامج الاخرى لهذا الحفل.

انتهى ** 2342