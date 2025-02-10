سفير ايران لدى موسكو: إيران لاعب مستقل وقوي ومحب للسلام على الساحة الدولية

وقال جلالي، في كلمة ألقاها مساء الاثنين ، خلال مراسم اليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أقيمت في موسكو بحضور وزير الطاقة ومجموعة من المسؤولين الروس والسفراء والدبلوماسيين والملحقين العسكريين للدول الأجنبية المعتمدين، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية: "في ظل قيادة الإمام الخامنئي وفي ظل جهود وصمود وإرادة الشعب الإيراني، حققت إيران الإسلامية إنجازات كثيرة في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والتعليم ومحو الأمية وحقوق الإنسان والأمن والدفاع".

*إيران حققت تقدما كبيرا بعد الثورة الإسلامية

وأضاف : "مثلما ايدت التقارير الدولية الموثوقة، فقد حققت إيران اليوم تقدما ملحوظا في الكثير من مجالات القوة المادية ، مثل الإنتاج الصناعي، والنظام الصحي الشامل، وتكنولوجيا النانو في مختلف المنتجات الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا النووية السلمية، وتكنولوجيا الفضاء، والنشاط الملحوظ للشركات القائمة على المعرفة".

وفي هذا السياق، أشار إلى أن نحو 10 آلاف شركة معرفية تعمل في إيران حالياً في مختلف القطاعات.

وواصل السفير الإيراني في روسيا الإشارة إلى المشاركة الفعالة والمتزايدة للمرأة الإيرانية في النظام التعليمي في البلاد، مؤكداً على التوازن بين الجنسين في التعليم باعتباره إنجازاً آخر للثورة الإسلامية.

وقال أن "الثورة الإسلامية لم تحدث تغييرات هائلة داخل إيران فحسب، بل كان لها أيضا تأثير كبير على التطورات الإقليمية والعالمية".

*جهود إيران لإقامة علاقات سلمية قائمة على الاحترام المتبادل

وتابع جلالي: "في مثل هذا اليوم قبل 46 عاما انتصر الشعب الإيراني في انتفاضة شعبية ضد نظام سياسي استبدادي وظالم. لقد حققت الثورة الإيرانية النجاح لأنها، على عكس الحركات المماثلة الأخرى في تاريخ العالم، لم تعتمد على قوى أجنبية، بل كانت حركة شعبية حقيقية أسست بإرادة إلهية وتحت قيادة الإمام الخميني (رض) نظاماً يرتكز على "الديمقراطية الدينية" للمجتمع الإيراني.

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى دائما منذ أكثر من أربعة عقود إلى إقامة علاقات سلمية مبنية على الاحترام المتبادل مع العالم الخارجي، وخاصة جيرانها، ولكن للاسف، فمنذ بداية الانتصار وحتى اليوم، واجهت بعض التحديات. في واقع الأمر، سعى نظام الهيمنة من خلال خلق رواية مقلوبة للواقع، للعداء مع إيران، وحاول دائماً استخدام أي اسلوب خبيث ضد الشعب الايراني من خلال التدخل واثارة الانقسام والسعي للهيمنة.

*نهج إيران في التفاعل مع العالم يعتمد النظرة المتوازنة

وأشار السفير الإيراني في روسيا إلى أن "الأحداث والتطورات والاتجاهات العالمية الحالية تظهر بوضوح أن النظام العالمي دخل مرحلة انتقالية هيكلية من نظام "أحادي القطب" إلى نظام يتميز بخصائص "متعدد الأقطاب".

وتابع: "في عالم اليوم تعمل القوى الناشئة والآليات الجديدة على تشكيل النظام الجديد. وفي ظل هذه الظروف، انتهجت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استراتيجية "النظرة المتوازنة" في السياسة الخارجية، في إطار نهج التفاعل الذكي مع العالم.

وقال: "في ضوء هذه السياسة الخارجية النشطة والحيوية والفعالة، فإن التعاون متعدد الأطراف مع القوى العالمية الكبرى والناشئة والمستقلة مثل روسيا والصين والهند، والتفاعل الأقصى مع المنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي، ومجموعة الدول الثماني النامية، وشنغهاي، ومجموعة البريكس، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يعد خطوة كبيرة على طريق البناء، وضمان المصالح الوطنية، والأمن القومي، وتوسيع الدبلوماسية الاقتصادية، والتنمية، وإعادة تحديد مكانة إيران في النظام العالمي لاحقًا بطابع "متعدد الأقطاب وعادل".

*تدخل القوى الأجنبية المصدر الرئيسي للصراع والتوتر في المنطقة

وأضاف جلالي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على السعي لتحقيق العدالة والمساواة والسلام والاستقرار وسيادة الدول، وتعتبر تدخل القوى الأجنبية المصدر الرئيسي للخلاف والتوتر في المنطقة. وأخيرا، فإن التزامنا بأمن جميع دول المنطقة ثابت".

وأضاف: فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، فقد مر أكثر من سبعة عقود على احتلال وإبادة الفلسطينيين، وهذا تاريخ حزين تم خلقه من خلال تدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية.

*توقيع المعاهدة الاستراتيجية الشاملة نقطة تحول في العلاقات الإيرانية الروسية

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق جلالي إلى قضية العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو، وقال: "إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة روسيا الاتحادية الصديقة والجارة متنامية على الدوام في معظم المجالات، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة الموجودة في البلدين، ولدى زعماء البلدين إرادة جادة لتطويرها بشكل أكبر".

وتابع: مع الزيارة الرسمية للدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى موسكو في 17 يناير 2025 والتوقيع اللاحق على "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، دخلت العلاقات بين طهران وموسكو مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والشامل وطويل الأمد في مختلف القضايا الثقافية والسياسية والدفاعية والاقتصادية والتجارية والنقدية والمصرفية والنقل والطاقة والزراعية والبيئية والعلمية والتكنولوجية والطبية والصيدلانية والأكاديمية، وفي هذا الإطار يتم أيضًا تحديد وتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة والبنيوية بالطبع.

وأشار سفير ايران في موسكو إلى أن "هذه الوثيقة التاريخية، باعتبارها نقطة تحول في العلاقات الإيرانية الروسية، ستكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز العلاقات والشراكات على المديين المتوسط ​​والطويل".

وقال أنه "في العام الماضي أصبحت إيران عضوا في مجموعة البريكس، كما تم التوقيع والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مما شكل خطوة نحو تطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي".

*الأمل في زيادة كبيرة في حجم العلاقات الاقتصادية

وتابع جلالي: "هناك المزيد من الفرص لتطوير العلاقات التجارية، ونظراً للوثائق الموقعة بين الطرفين في عام 2024، نأمل أن نشهد زيادة كبيرة في حجم العلاقات التجارية والاقتصادية على المدى القريب".

وأضاف: "نعتبر التقارب بين طهران وموسكو واعدا لتعزيز عمليات التعددية على طريق العدالة والسلام والأمن. ويتناقض هذا بشكل جاد مع نظام الهيمنة الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي وضع الأحادية في مقدمة سياساته العالمية".

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