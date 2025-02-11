اختتام الدورة الـ 43 لمهرجان "الفجر" السينمائي بالاعلان عن الفائزين

ومن اهم النتائج التي اسفرت عن المهرجان ، حصول الممثل مصطفى زماني على جائزة افضل ممثل لدوره في فيلم "شمالا نحو الجنوب الغربي" ، ونالت فريبا نادري جائرة افضل ممثلة لدورها في فيلم "زوج ستاره"، فيما حصل فيلم "زيبا، ناديني" للمخرج رسول صدر عاملي على جائزة افضل فيلم.

وفيما يلي قائمة الفائزين في الفئات المختلفة:

*جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم: "زيبا، ناديني" من إنتاج سيد مازيار هاشمي واخراج رسول صدر عاملي

*جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم حسب راي الجمهور: "فتى الدولفين 2" من إنتاج محمد أمين همداني، و"بشمركة" من إنتاج آرش زينال خيري

*العنقاء البلورية لأفضل مخرج: حميد زركرنجاد عن فيلم "شمالاً نحو الجنوب الغربي"

*العنقاء البلورية جائزة خاصة من لجنة التحكيم: للمخرج رضا جمالي عن فيلم "سونسوز"

*العنقاء البلورية لأفضل سيناريو: محمود كريمي وفائزة يار محمدي عن فيلم "أطفال الشعب"

*العنقاء البلورية لأفضل مخرج (أول عمل): محمود كريمي عن فيلم "أطفال الشعب"

*العنقاء البلورية لأفضل ممثلة في دور رئيسي: فريبا نادري عن "زوج ستارة".

*العنقاء البلورية لأفضل ممثل دور رئيسي: مصطفى زماني عن فيلم "شمالاً نحو الجنوب الغربي"

*دبلوم فخرية: نويد بورفرج عن فيلم "ايائل الطريق السريع"

*العنقاء البلورية لأفضل ممثلة دور ثاني: ليندا كياني عن دورها في فيلم "1968"

*العنقاء البلورية لأفضل ممثل دور ثاني: فرهاد آييش عن دوره في فيلم "موسى كليم الله"

*دبلوم فخرية: تكريم لفيلم "شاه نقش" (الدور الرئيسي)

*العنقاء البلورية لأفضل تصوير سينمائي: علي محمد قاسمي عن فيلم "شمالاً نحو الجنوب الغربي"

*دبلوم فخرية: ميلاد برتوي عن "أطفال الشعب"

*العنقاء البلورية لأفضل مونتاج: عماد خدابخش عن فيلم "أطفال الشعب"

*العنقاء البلورية لأفضل موسيقى تصويرية: كارن همايون فر عن فيلم "اسفند"

*العنقاء البلورية لأفضل صوت (مسجل صوت - مكساج صوت): ميثم يارديلو وحسين قورجيان عن فيلم "ايائل الطريق السريع"

*العنقاء البلورية لأفضل تصميم ديكور: كيوان مقدم عن فيلم "موسى كليم الله"

*العنقاء البلورية لأفضل تصميم أزياء: آذر محمدي عن فيلم "موسى كليم الله"

*العنقاء البلورية لأفضل مكياج: شهرام خلج عن فيلم "موسى كليم الله"

*العنقاء البلورية لأفضل مؤثرات بصرية: أمير ولي خاني عن فيلم "الصياد"

*العنقاء البلورية لأفضل إنجاز تقني: علي رضا واعظ عن فيلم "موسى كليم الله"

*العنقاء البلورية لأفضل مؤثرات خاصة ميدانية: حميد رسوليان عن فيلم "الصياد"

*العنقاء البلورية لأفضل فيلم وثائقي: "الاسلوب" من إنتاج جعفر صادقي

*العنقاء البلورية لأفضل مخرج وثائقي: "شبر من التراب" للمخرج نيما مهديان

*العنقاء البلورية لأفضل فيلم قصير: "المحاكمة" للمخرجة نادرة سادات سركي

*دبلوم فخرية في الاقتباس الأدبي: سهيلا بورمحمدي عن "كوتي"

*العنقاء البلورية لأفضل فيلم (أول عمل): "رها" للمخرج سعيد خاني

*العنقاء البلورية لأفضل رسوم متحركة: فيلم "فتى الدولفين 2" للمنتج محمد أمين همداني، والمخرج محمد خيرانديش.

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