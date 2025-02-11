حصيلة العدوان الصهيوني على غزة ترتفع إلى 48 ألفًا و208 شهداء منذ 7 أكتوبر

وأفادت وزارة “الصحة”، أن من بين الشهداء، 14 تم انتشالهم، وشهيدين متأثرين بجراحهما، وثلاثة شهداء ارتقوا يوم الاثنين.

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 48 ألفاً و208 شهداء، و111 ألفاً و655 جريحا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

من الجدير بالذكر، أنّه في 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وكيان الاحتلال، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت كيان الاحتلال بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

انتهى ** 2342

