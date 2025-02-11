احتفال في كراتشي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية بحضور مسؤولين باكستانيين ووفد عسكري إيراني

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) من كراتشي مساء الاثنين أن الاحتفال الكبير باليوم الوطني الإيراني أقيم بالتزامن مع حضور وفد عسكري رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة قائد القوات البحرية للجيش الايراني الأدميرال شهرام إيراني ومشاركة المدمرة "جماران" في مناورات "أمان 25" الدولية في كراتشي، المركز الاقتصادي لباكستان.

وحضر الحفل أيضا السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم، وقائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، والوفد المرافق، وكذلك الملحق العسكري الإيراني العقيد محمد محسن شهابي.

واستضاف حسن نوريان القنصل العام الإيراني في كراتشي الحفل الذي حضره سيد مراد علي شاه رئيس وزراء إقليم السند، ومحمد كامران تسوري حاكم الإقليم، ومجموعة من وزراء الحكومة الإقليمية، وشخصيات بارزة من الأحزاب السياسية، وعلماء الشيعة والسنة، وناشطون من القطاعين الاقتصادي والثقافي في باكستان.

وفي الوقت نفسه، أقيم في موقع الحفل معرض للسجاد اليدوي الإيراني والفنون التشكيلية، لاقى ترحيبا حارا من قبل الضيوف. كما قام رئيس وزراء حكومة اقليم السند وحاكم الاقليم بتفقد الأعمال الرائعة للفنانين الإيرانيين.

*القنصل العام الايراني

وفي كلمة له، استعرض القنصل العام الإيراني في كراتشي حسن نوريان ، الأحداث والوقائع والإنجازات العظيمة بعد الثورة الإسلامية، وشرح آخر مستجدات العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران وباكستان.

وتابع: "في هذا الاحتفال نعلن مرة أخرى التزامنا بمبادئ الثورة الإسلامية بما يتماشى مع فخر وتطور الشعب لإيراني العظيم وبلدنا الحبيب".

وأكد نوريان: "في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الجيران، وخاصة دولة باكستان الصديقة والشقيقة، يحظون بأهمية خاصة".

*قائد البحرية الايرانية

وقال قائد القوات البحرية الايرانية الأدميرال شهرام إيراني في كلمة له: "إننا نقدر استضافة الحكومة الباكستانية وحكومة اقليم السند في إقامة مناورات "أمان" البحرية بشكل لائق والضيافة التي أبديت للوفد الإيراني".

وأضاف: "بفضل بركات الثورة وشهدائنا الأعزاء ما زلنا على الطريق الذي رسمه الإمام الراحل وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي، تمكنا من عبور كافة المحيطات من دون أي اعتماد على أي جهة وبمعدات إيرانية بالكامل".

وقال: "نحن سعداء بتسجيل مثل هذه الصفحة المشرقة في تاريخ إيران في هذه المرحلة التاريخية، ونعتقد أن امن اقتصاد المنطقة سيضع شعوبها ، بما في ذلك إيران وباكستان، على طريق التقدم والتنمية".

*حاكم اقليم السند

كما أعرب كامران تسوري، حاكم إقليم السند، كضيف خاص، عن سعادته بحضور الحفل الكبير لإحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، قائلاً: "إن حضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، وخاصة الوفد العسكري الإيراني رفيع المستوى في هذا الحفل شهادة على الصداقة والعلاقات التي لا تنفصم بين البلدين الجارين المسلمين".

وأضاف حاكم اقليم السند: "بصفتي حاكم اقليم السند وبالنيابة عن حكومة باكستان، أهنئ دولة إيران الصديقة والشقيقة والوفد العسكري الإيراني بالذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "هذه الثورة لم تكن من أجل إيران فحسب، بل كانت ايضا مصدر إلهام لكل الشعوب المضطهدة. لقد أسست الثورة الإسلامية نظاماً يرتكز على الحرية والاستقلال في إيران، وأصبحت نموذجاً يحتذى به للجميع".

وقال حاكم اقليم السند: "إن العلاقات العميقة والأخوية بين إيران وباكستان كانت دائما مبنية على أسس متينة وهي دائما على طريق التطور. لقد وقف كلا البلدين دائمًا إلى جانب بعضهما البعض في الأوقات الصعبة".

*الممثل الأعلى للحكومة الفيدرالية الباكستانية

كما أشاد الممثل الأعلى للحكومة الفيدرالية الباكستانية بالمواقف القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الفلسطينيين ومساعدة اهل غزة.

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