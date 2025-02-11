١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:١٤ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85747381
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حركة الجهاد الإسلامي: إلغاء دفع المخصصات المالية يمثل تنازلًا واضحًا أمام الابتزاز الأميركي والصهيوني

١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:١٤ ص
رمز الخبر: 85747381
حركة الجهاد الإسلامي: إلغاء دفع المخصصات المالية يمثل تنازلًا واضحًا أمام الابتزاز الأميركي والصهيوني

طهران / 11 شباط/فبراير/ارنا- دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "إقدام سلطة رام الله على إلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ما يمثل تخلٍ صريح عن قضية الأسرى التي هي بحجم الوطن، وتنازلًا واضحًا أمام الضغوط والابتزاز الأميركي والصهيوني".

وأضافت: "إن قرار وقف مخصصات الأسرى، ولا سيما في الوقت الذي تسجل فيه قوى المقاومة انتصارًا على العدو بفرض عملية تبادل مشرفة للأسرى، هو محاولة لإضعاف معنويات شعبنا وخذلان للأسرى الذين يقدمون سنوات أعمارهم صمودًا خلف القضبان، ومعاقبة للشعب الفلسطيني على تمسكه بحقه المشروع في المقاومة والتمسك بأرضه وحقوقه".

واستنكرت الحركة "بكل حزم هذا التنازل"، مؤكّدةً "أن مثل هذه الإجراءات لن تثني عزيمتنا بل ستزيد من إصرارنا على مواصلة المقاومة حتى التحرير الكامل".

وطالبت سلطة رام الله بالتراجع فورًا عن هذا القرار، والتوقف عن الممارسات التي تعمق الشرخ والانقسام وإشغال الشعب الفلسطيني بمزيد من المشكلات المفتعلة في وقت يتعرض فيه لحرب إبادة همجية ومخططات تهجير وشطب لقضيته ووجوده فوق أرضه.

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