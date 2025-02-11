١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٤٥ ص
رمز الخبر: 85747404
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية يغادر الى روسيا

١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٤٥ ص
رمز الخبر: 85747404
المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية يغادر الى روسيا

طهران/11 شباط/فبراير/ارنا-غادر غادر المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية الى روسيا اليوم الثلاثاء للمشاركة في منافسات بطولة كوتوزوف الدولية.

وقد إرتأى الطاقم الفني للمنتخب الايراني ، إرسال 10 رياضيين في هذا المجال إلى مسابقة كورتوزوف الدولية في روسيا.

ومن المقرر أن تقام هذه المسابقات في الفترة من 13 إلى 15 شباط/ فبراير الحالي في مدينة سوزدال الروسية.

وتتكون تشكيلة المنتخب الايراني الذي غادر الى روسيا صباح اليوم الثلاثاء للمشاركة في هذه المنافسات، على النحو التالي:

55 كلغ: أرمين شمسيبور

60 كلغ: أميد آرامي

63 كلغ: علی حاجیوند و میثم دلخاني

 67 كلغ: مصطفى رضائي

72 كلغ: عارف حبيب اللهي

82 كلغ:  محمدحسین آزرم درخت

87 كلغ: حميد رضا كشتكار

97 كلغ: محمد هادي صيدي ودانيال ايزدي

الجهاز الفني: بهروز جمشيدي وبيمان مرادي (مدربين)

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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