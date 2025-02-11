ایران تستضیف البطولة الآسيوية للمصارعة البهلوانية وألعاب الزورخانة

وقال "مسعود ملكي" في مقابلة مع وكالة "إرنا" بشأن استضافة بطولة آسيا للمصارعة البهلوانية وألعاب الزورخانة: أرسلت إيران والهند مقترحاتهما إلى الاتحاد العالمي "IZSF" لاستضافة هذه المسابقات، لكن الهند انسحبت من استضافة البطولة.

وتابع: ستقام بطولة آسيا للمصارعة البهلوانية وألعاب الزورخانة، الربيع المقبل في إحدى مدن أصفهان ومشهد وكيش وطهران.

و اشار إلى أن ریاضة المصارعة البهلوانية وألعاب الزورخانة، تتمتع بمكانة خاصة في آسيا، وتعتبر دول مثل نيبال والهند وكوريا الجنوبية والعراق وباكستان وطاجيكستان رائدة في هذه الریاضة.

وقال: من المحتمل أن تشارك في هذه البطولة ما بين 15 إلى 20 دولة، لكننا نحاول دعوة المزيد من الدول إلى هذا الحدث الآسيوي ويمكن لكل دولة أن ترسل فريقا يتكون من 20 رياضيا ومدربا لهذه المسابقات.

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