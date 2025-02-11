كازاخستان: إيران دولة قوية ومؤثرة في المنطقة والعالم الإسلامي

ووفقا للموقع الإلكتروني لرئاسة كازاخستان، فقد هنأ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في رسالة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الايرانية.

ووصف في هذه الرسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها دولة قوية ومؤثرة في منطقة غرب آسيا والعالم الإسلامي، وأعرب عن ارتياحه لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما تمنى توكاييف النجاح للرئيس الايراني في منصبه الجديد، و الرخاء للشعب الإيراني.

يشار الى ان كازاخستان ومنذ استقلالها عام 1991 ،قد اقامت علاقات دبلوماسية مع إيران، وخلال العقود الثلاثة الماضية، توسع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

و باعتبارها أكبر دولة في آسيا الوسطى، تعد كازاخستان أحد شركاء إيران المهمين في هذه المنطقة. ويتعاون البلدان بشكل وثيق في المنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO).

انتهى**ر.م