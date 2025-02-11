١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٥ ص
رمز الخبر: 85747552
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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اللواء باقري يستقبل نظيره العُماني

١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٥ ص
رمز الخبر: 85747552
اللواء باقري يستقبل نظيره العُماني

طهران/11 شباط/فبراير/إرنا- استقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" نظيره العُماني الفريق الركن "عبد الله خميس الرئيسي" بهدف تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين على المستوى الإقليمي.

والتقى صباح اليوم الثلاثاء، رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عُمان، الفريق الركن" عبدالله بن خميس الرئيسي "، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" في مقر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية.

والجدير بالذكر ان هذا اللقاء يأتي في إطار تطویر العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين على المستوى الإقليمي.

وقد وصل رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عُمان إلى طهران بدعوة رسمية من اللواء باقري مساء أمس الاثنين، ومن المقرر ان يقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة معرض قدرات القوات المسلحة الإيرانية، كما سيلتقي قادة القوات المسلحة في البلاد.

انتهى**ر. م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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