الرئیس بزشکیان: الحضور الملحمي للشعب في مسيرات 22 بهمن عززت خطوات خدام الشعب

وأعرب مسعود بزشکیان في بيان عن تقديره للحضور الملحمي والحماسي للشعب الإيراني الصابر واليقظ في الاحتفال الوطني الكبير وإحياء الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وقال إن خلق مظاهر خالدة للوحدة والوئام الوطني وإظهار شعبية الثورة ونظام الجمهورية الإسلامية أضاء القلوب وعزز خطوات خدام الشعب.

وأضاف: الیوم تحول الشتاء مرة أخرى إلى ربيع ونبتت الآمال الكبيرة.

وقال:اليوم، لدى حكومة الوحدة الوطنية ارادة جدية لزيادة الخدمة للشعب الإيراني العزيز والمخلص بالاعتماد على حضوره الواعي واليقظ في المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد ومن خلال التاسي بالأفكار السامية للإمام الخميني الراحل (ره) والتعليمات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامیة (مدظله العالی) ) رغم كل الصعوبات والعقبات.

وأعرب عن أمله في اتخاذ خطوات فعالة لتنمية وتقدم البلاد ورفاهية الشعب بمساعدة ومشاركة كافة الأشخاص والفئات

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