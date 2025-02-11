١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٧ ص
رمز الخبر: 85747640
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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الهند تهنىء ايران بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية

١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٧ ص
رمز الخبر: 85747640
الهند تهنىء ايران بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية

طهران/ شباط/فبراير/ارنا- وفي سياق رسائل التهنئة على الساحة الدولية بمناسبة الذكرى الـ 46 للثورة الإسلامية في إيران، هنأت الحكومة الهندية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى انتصار الثورة وأكدت على أهمية العلاقات بين البلدين.

وفي رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي اكس (تويتر سابقا)،هنأ وزير خارجية الهند "سوبراهمانيام جيشانكار" (Subrahmanyam Jaishankar)،نظيره الإيراني عباس عراقجي والحكومة والشعب الايراني، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وفي رسالة التهنئة هذه، كتب جيشانكار :"تحياتي الحارة الى عراقجي وحكومة وشعب إيران بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية".

كما اكد في هذه الرسالة على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي لها جذور تاريخية.

وتحيي الجمهورية الاسلامية الذكرى الـ46 لانتصار ثورتها المباركة ، والتي تخللها الكثير من التغييرات العديدة خلال أكثر من أربعة عقود،مثبتة انها شجرة طيبة عميقة الجذور عاما بعد عام ، تتطلع الى آفاق مستقبلية زاخرة بالنجاح والنمو والتنمية غير آبهة بالتهديدات والعقوبات.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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