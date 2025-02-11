الهند تهنىء ايران بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية

وفي رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي اكس (تويتر سابقا)،هنأ وزير خارجية الهند "سوبراهمانيام جيشانكار" (Subrahmanyam Jaishankar)،نظيره الإيراني عباس عراقجي والحكومة والشعب الايراني، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وفي رسالة التهنئة هذه، كتب جيشانكار :"تحياتي الحارة الى عراقجي وحكومة وشعب إيران بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية".

كما اكد في هذه الرسالة على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي لها جذور تاريخية.

وتحيي الجمهورية الاسلامية الذكرى الـ46 لانتصار ثورتها المباركة ، والتي تخللها الكثير من التغييرات العديدة خلال أكثر من أربعة عقود،مثبتة انها شجرة طيبة عميقة الجذور عاما بعد عام ، تتطلع الى آفاق مستقبلية زاخرة بالنجاح والنمو والتنمية غير آبهة بالتهديدات والعقوبات.

انتهى**ر.م