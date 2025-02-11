سفراء ودبلوماسيو العالم يهنئون ايران بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية

وحضر سفراء ودبلوماسيو مختلف دول العالم، من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، على مختلف المستويات، في مراسم أقيمت في المكتب التمثيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الاربعين لإنتصار الثورة الاسلامية، وأجروا مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المراسم.

كما حضر الحفل، مسؤولون من الأمم المتحدة وشخصيات علمية وثقافية إلى جانب سفراء ودبلوماسيي العالم.

واستقبل سفير ايران الدائم لدى الأمم المتحدة، "أمير سعيد إيرواني" والسفيرة ومساعدة ممثلية إيران في الأمم المتحدة "زهراء إرشادي"،نيابة عن إيران حكومة وشعبا، سفراء ودبلوماسيي العالم.

ورحب "أمير سعيد إيرواني" بسفراء ودبلوماسيي العالم وشكرهم على حضورهم مراسم انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

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