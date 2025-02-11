وزيرة الطرق: إيران تواصل التحرك نحو النقل النظيف

وخلال مشاركتها في اجتماع "مستقبل النقل" المتخصص في جنيف بدعوة مشتركة من رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، صرحت وزیرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية "فرزانة صادق" انه و على الرغم من امتلاك إيران موارد نفط وغاز غنية وعلى الرغم من العقوبات القمعية، الا انها أعطت الأولوية لتطوير الطاقة النظيفة واتخذت تدابير واسعة النطاق في هذا المجال.

واشارت صادق في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي(WEF) الذي يركز على "مستقبل النقل"، والذي عقد بحضور وزراء النقل في تركيا وقرغيزستان وطاجيكستان والأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، الى خطط إيران في مجال النقل المستدام، موضحة بأن الجمهورية الإسلامية الايرانية تلتزم بالتحرك نحو تطوير واستغلال الطاقة النظيفة، وقد حاولت في هذا الصدد اتخاذ تدابير فعالة في قطاع النقل العام.

وضمن انتقادها العقوبات أحادية الجانب ضد إيران، قالت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية :لقد شكلت العقوبات القاسية عقبة خطيرة في طريق إيران للحصول على التكنولوجيات وقطع الغيار اللازمة لتطوير وسائل النقل. ومع ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية مصممة على مواصلة طريقها في هذا المجال بالاعتماد على قوتها وقدراتها الداخلية.

يشار الى ان اجتماع "مستقبل النقل" الذي يعد أحد الأحداث الرئيسية للمنتدى الاقتصادي العالمي، عُقد بهدف دراسة التحديات والفرص المتعلقة بالتنمية المستدامة في مجال النقل الدولي.

وقد اظهر الحضور النشط لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية في هذا الاجتماع، الدور المركزي لإيران في المناقشات الدولية المتعلقة بتطوير النقل المستدام والتعاون الإقليمي في هذا المجال.

انتهى**ر. م