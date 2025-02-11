حماس: لغة التهديدات ليس لها قيمة

وقال أبو زهري اليوم الثلاثاء، على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا وأنه يجب احترامه من الطرفين وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من غزة.



وقال إنه سيدعو إلى إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار "إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت".



وأشار ترامب إلى أنه قد يتحدث مع رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، بشأن اعتبار السبت موعدا نهائيا، مضيفا أن "حماس ستكتشف ما أعنيه بهذا التهديد".

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