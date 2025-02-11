رئيسة مجلس الشيوخ الروسي تهنئ بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

ووصف السيدة ماتفيينكو، في برقية التهنئة الى قاليباف، العلاقات بين روسيا وايران، انها وثيقة وقائمة على اسس الصداقة.

كما اشارت الى الاتفاقات الثنائية المبرمة خلال شهر كانون الثاني / يناير 2025م؛ مؤكدة بان هذه الوثائق شكلت منعطفا في جودة التعامل بين الحكومتين الروسية والايرانية.

ونوهت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، بان موسكو تولي اهمية كثيرة الى تكثيف الجهود بهدف توسيع هذه العلاقات الوثيقة والودية مع طهران.

واعتبرت السيدة ماتفيينكو، في رسالة التهنئة الى قاليباف، ان تعميق الحوار بين المشرعين الروس والايرانيين، سيدفع بالشراكة الستراتيجية الشاملة اكثر فاكثر.

وفي الختام، تمنت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي، بالسلامة والموفقية لـ "زملائها ونظرائها الايرانيين".

انتهى ** ح ع