اللواء باقري : السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني هو الوحدة والتضامن بين الدول المنطقة

وأفادت وكالة "إرنا" بأن اللواء "محمد باقري"، التقى صباح الیوم الثلاثاء، بالفریق أول "عبدالله بن خمیس الرئيسي"، رئیس الأركان العامة للقوات المسلحة العمانية في طهران؛ مصرحا في هذا اللقاء : إن العلاقات بین البلدین ودية وتاریخیة ومستدامة، ویتابع قادة البلدین هذه السیاسة باستمرار.

ووجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، دعوة إلى نظيره العماني لمشاركة بلاده في مناورات "حزام الأمن البحري" كمراقب وشدد على ضرورة تطویر الأمن البحري في مضیق هرمز وبحر عمان لمواجهة التهریب والأمن البحري.

كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة، خاصة الإبادة الجماعیة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، وأدان الجانبان بشدة المخطط الشائن لتهجیر وإخراج الفلسطینیین من وطنهم الأم.

من جانبه، قال "عبدالله بن خمیس الرئيسي"، في هذا اللقاء ان العلاقات بین البلدین تقوم منذ القدم على الثقة المتبادلة، وإن عمان تؤكد دائما على تطویر العلاقات بین البلدین على جمیع الأصعدة.

وتابع : هناك دائما تعاون وتفاعل جید بین القوات العسكریة والأمنیة في البلدین، مردفا انه في ظل التطورات الأخیرة بالمنطقة، سنبذل قصارى جهدنا من أجل التعقل في المنطقة؛ لأن شعوب المنطقة هم أصحاب هذه المنطقة، بالطبع ولكن بعض الدول من خارج المنطقة تسعى إلى تعطیل التقارب.

انتهى 9365 / ح ع**

