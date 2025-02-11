المتحدث الخارجية : وزير خارجية تركمانستان يزور طهران

وقال بقائي في تصريح له اليوم، ان وزير خارجية تركمانستان، سيلتقي في طهران عددا من كبار المسؤولين الايرانيين، باحثا معهم في العلاقات الثنائية والتطورات بالمنطقة.

ولفت المتحدث باسم الخارجية، بأن مردوف يزور طهران تلبية لدعوة رسمية من وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية سيد عباس عراقجي.

وتابع، ان هذه الزيارة تأتي في اطار المشاورات السياسية المنتظمة بين وزيري الخارجية الايراني والتركماني.

يذكر ان وزير الخارجية التركماني الذي يتراس عن بلاده اللجنة الاقتصادية المشتركة مع ايران، سيعقد خلال زيارته المرتقبة الى طهران اليوم، لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي الشؤون السياسية والاقتصادية في البلاد.

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