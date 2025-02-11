١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٣٤ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85748057
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رئيس البرلمان اللبناني : دعوة ترامب لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية "عدوان مبيّت"

١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٣٤ م
رمز الخبر: 85748057
رئيس البرلمان اللبناني : دعوة ترامب لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية "عدوان مبيّت"

طهران /11 شباط/ فبراير/ إرنا- أدان رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" دعوة رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" لإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، معتبرا إياها بمثابة عدوان مبيت وصريح يستهدف سيادة المملكة العربية السعودية.

وأوضح "بري" في تصريح اليوم الثلاثاء : دعوة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، تكشف حقيقة السياسة العدوانية الإسرائيلية العابرة للحدود ولسيادة الدول المستقلة والمُهددة لأمنها وهويتها ووحدتها واستقرارها، معتبرا أنها محاولة مكشوفة للقضاء نهائيا على القضية الفلسطينية وإجهاض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة ورفض التوطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وحذّر من أن فلسطين لم تكن في يوم من الأيام قضية عقارية كما يحلو للرئيس ترامب مقاربتها وأن الدفاع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني ليس دفاعا عن جغرافيا أو عن شعب بعينه، إنما هو أولا وأخيرا دفاع عن الأمن القومي العربي بدءا من فلسطين مروراً الى حدودها مع لبنان إنطلاقا من جنوبه وصولا إلى الأردن وسوريا ومصر وليس انتهاء في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وكل الوطن العربي من محيطه إلى خليجه.

وأكد رئيس البرلمان اللبناني، تضامنه مع المملكة العربية السعودية، داعيا "النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي" على اتخاذ وقفة تاريخية عملية وجادة لمجابهة هذه المخططات بكافة السبل المشروعة والمتاحة حفاظا على آخر ما تبقى من كرامة وسيادة واستقلال وهوية عربية فهل نحن فاعلون قبل فوات الأوان.

انتهى**9365/ ح ع

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المصدر/الأخبار

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