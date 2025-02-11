رئيس البرلمان اللبناني : دعوة ترامب لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية "عدوان مبيّت"

وأوضح "بري" في تصريح اليوم الثلاثاء : دعوة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، تكشف حقيقة السياسة العدوانية الإسرائيلية العابرة للحدود ولسيادة الدول المستقلة والمُهددة لأمنها وهويتها ووحدتها واستقرارها، معتبرا أنها محاولة مكشوفة للقضاء نهائيا على القضية الفلسطينية وإجهاض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة ورفض التوطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وحذّر من أن فلسطين لم تكن في يوم من الأيام قضية عقارية كما يحلو للرئيس ترامب مقاربتها وأن الدفاع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني ليس دفاعا عن جغرافيا أو عن شعب بعينه، إنما هو أولا وأخيرا دفاع عن الأمن القومي العربي بدءا من فلسطين مروراً الى حدودها مع لبنان إنطلاقا من جنوبه وصولا إلى الأردن وسوريا ومصر وليس انتهاء في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وكل الوطن العربي من محيطه إلى خليجه.

وأكد رئيس البرلمان اللبناني، تضامنه مع المملكة العربية السعودية، داعيا "النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي" على اتخاذ وقفة تاريخية عملية وجادة لمجابهة هذه المخططات بكافة السبل المشروعة والمتاحة حفاظا على آخر ما تبقى من كرامة وسيادة واستقلال وهوية عربية فهل نحن فاعلون قبل فوات الأوان.

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المصدر/الأخبار