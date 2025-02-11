عراقجي : ايران تدعم قرار تحويل منتدى التعاون الاسيوي الى منظمة دولية

وافادت ارنا، بأن عراقجي قال ذلك، خلال اللقاء مع الامين العام لمنتدى حوار التعاون الاسيوي "ناصر المطيري"؛ الذي قدم الى وزير الخارجية الايراني تقريرا حول مستجدات التعاون في اطار هذا المنتدى.

وفي اشارة الى التطورات ما بعد اجتماع وزراء خارجية منتدى حوار التعاون الاسيوي الذي عقد بطهران، وايضا قمة المنتدى بالدوحة، اشاد المطيري بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال فترة تراس المنتدى، واكد على تعزيز دور هذا التكتل الاقليمي في سياق توسيع التعاون بين الدول الاعضاء بشتى المجالات.

الى ذلك، نوه عراقجي الى اهمية هكذا آليات للدفع باهداف الدول الاسيوية؛ معلنا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية القرار الصادر عن اجتماع القمة لرؤساء الدول الاعضاء بشان المضي قدما لتحويل هذا المنتدى الى منظمة دولية.

كما شكر وزير الخارجية الايراني، دولة الكويت على استضافتها مكتب امانة منتدى حوار التعاون الاسيوي، والاجراءات المساندة في هذا الخصوص.

علما ان منتدى حوار التعاون الاسيوي، يضم في عضويته 35 دولة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي كانت قد تسلمت رئاسته الدورية خلال الفترة من اب /اغسطس 2023 الى كانون الاول 2024م.

انتهى ** ح ع