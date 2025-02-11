أرمينيا تهنئ إيران بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة الأنباء "أرمينيا برس" أن "باشينيان" كتب في رسالة التهنئة الى قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى السيد علي خامنئي"، بأن الحكومة الأرمينية تعطي الأولوية الى ترسيخ علاقات مستديمة بين طهران ويريفان، وبما يشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد رئيس الوزراء الارميني بدعم ومساندة قائد الثورة الإسلامية لمسيرة تعزيز التعاون الشامل بين البلدين؛ مؤكدا ضرورة وضع خطط استراتيجية جديدة تدفع بهذا الاتجاه، وتقوي اواصر الصداقة بين ايران وارمينيا، وتحقق الاستقرار والتنمية الطبيعية في المنطقة.

وفي رسالته إلى الرئیس بزشكيان، أكد باشينيان، أن علاقات الصداقة القائمة بين يريفان وطهران، تستند إلى الثقة والصدق والاحترام المتبادل، وأن هذه الأسس تشكل قاعدة قوية لتعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين.

كما نوه رئيس الوزراء الارميني بالقاءات والمحادثات المثمرة التي أجراها مع الرئیس الإیراني حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، معبراً عن ثقته في أن التعاون بين البلدين سيؤدي الارتقاء بمستوى هذا التعاون الودي، وبما يعود بالنفع على شعبي أرمينيا وإيران.

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