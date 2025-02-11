السعودية والإمارات تهنئان الرئيس الإيراني بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

واشارت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بان الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" بعث ببرقية تهنئة، لسعادة الرئيس الدكتور "مسعود بزشكيان"، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ابرق "محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي بالتهنئة الى رئيس الجمهورية الإسلامية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وورد في هذا الخبر ان الملك وولي العهد السعوديين، عبّرا عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامة الرئيس الإيراني، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

الى ذلك، بعث الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى "سعادة الرئيس الإيراني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده"؛ حسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي السياق ذاته، "ارسل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس الجمهورية الإسلامية".

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