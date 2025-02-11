صحيفة جزائرية تصدر عددا خاصا بالتزامن مع الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

وافادت ارنا، بأن الايام الجزائرية تناولت في عددها الخاص هذا، معلومات حول الثورة الاسلامية الايرانية، بميّزاتها الثقافية والفنية المختلفة.

هذا الاصدار الخاص من صحيفة الايام والذي اعدّ بالتعاون مع المستشارية الثقافية الايرانية لدى الجزائر، يحمل عنوان "سياحة في بلاد العجائب السبع"؛ متضمنا مقالات وتقارير حول المحافظات والمعالم السياحية والموسيقى الايرانية.

كما يتطرق هذا العدد الخاص من "الايام الجزائرية"، الى مكانة اللغة العربية في ايران، ويقدّم نبذة عن الشاعر الايراني الشهير حافظ الشيرازي.

انتهى ** ح ع