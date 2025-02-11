١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85748236
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صحيفة جزائرية تصدر عددا خاصا بالتزامن مع الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٢٤ م
رمز الخبر: 85748236
صحيفة جزائرية تصدر عددا خاصا بالتزامن مع الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

طهران / 11 شباط / فبراير / إرنا - اصدرت صحيفة "الايام" الجزائرية، عددا خاصا لها، وذلك بالتزامن من حلول الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وافادت ارنا، بأن الايام الجزائرية تناولت في عددها الخاص هذا، معلومات حول الثورة الاسلامية الايرانية، بميّزاتها الثقافية والفنية المختلفة.

هذا الاصدار الخاص من صحيفة الايام والذي اعدّ بالتعاون مع المستشارية الثقافية الايرانية لدى الجزائر، يحمل عنوان "سياحة في بلاد العجائب السبع"؛ متضمنا مقالات وتقارير حول المحافظات والمعالم السياحية والموسيقى الايرانية.

كما يتطرق هذا العدد الخاص من "الايام الجزائرية"، الى مكانة اللغة العربية في ايران، ويقدّم نبذة عن الشاعر الايراني الشهير حافظ الشيرازي.

صحيفة جزائرية تصدر عددا خاصا بالتزامن مع الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

انتهى ** ح ع

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