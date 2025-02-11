بزشكيان: تطوير العلاقات مع دول أميركا اللاتينية من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية

وقال بزشكيان في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مساء الثلاثاء: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتطوير العلاقات مع كولومبيا وترحب بتوفير منصات للتعاون في مختلف المجالات الإقليمية والدولية بين البلدين".

وأكد أن تطوير العلاقات والتآزر مع دول أميركا اللاتينية يعد من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "في الظروف الحالية الحساسة للغاية، حيث قد تتسبب القرارات المتخذة في الولايات المتحدة في مواجهة العالم بأسره للعديد من المشاكل، فإن التقارب والتوافق وتنمية التفاعلات بين الدول المستقلة في العالم أمر ضروري".

واعتبر الرئيس بزشكيان المواقف الشجاعة للحكومة والشعب الكولومبي في دعم الشعب المظلوم في غزة وإدانة سياسة التهجير القسري والإبادة الجماعية في هذه المنطقة والمساعدة في دفع محادثات السلام، جديرة بالتقدير، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتطوير العلاقات مع كولومبيا وترحب بتوفير منصات للتعاون في مختلف المجالات الإقليمية والدولية بين البلدين.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أعلن الرئيس الكولومبي عن اهتمام بلاده بتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "إن الظروف الحساسة التي يواجهها العالم اليوم ضاعفت الحاجة إلى التآزر والعلاقات الوثيقة بيننا".

ونقل غوستافو بيترو تحيات واحترام الشعب الكولومبي للرئيس والشعب الإيراني وأعرب عن رغبته في الاجتماع مع الدكتور بزشكيان، مؤكدا: كولومبيا مستعدة دائما لدعم الشعب الفلسطيني ونأمل أن نتمكن من لعب دور في تحقيق السلام الدائم للفلسطينيين.

انتهى ** 2342