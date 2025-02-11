دوري ابطال آسيا 2: تراكتور سازي الايراني يهزم الخالدية البحريني في عقر داره

تقدم الخالدية عبر هدف محمد الرميحي في الدقيقة 48، قبل أن يسجل تراكتور هدفين عن طريق أمير حسين زاده (50) ودوماغوج دروزديك (55).

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 18 شباط/فبراير، على ستاد "يادكار إمام" في تبريز.

ويلتقي الفائز في هذه المواجهة ضمن الدور ربع النهائي مع الفائز من لقاء الوكرة القطري والتعاون السعودي، اللذين يتقابلان ذهاباً يوم الأربعاء على ستاد خليفة الدولي في الدوحة.

وكان الخالدية قد حصل في دور المجموعات على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف التعاون السعودي المتصدر، مقابل 9 نقاط للقوة الجوية العراقي ولا شيء لالتين أسير التركماني.

في المقابل تصدر تراكتور ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 4 نقاط للوكرة القطري، و3 لرافشان الطاجيكي.

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