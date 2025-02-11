اختتام مناورات "أمان 25" في باكستان بمشاركة المدمرة الايرانية "جماران"

وكانت المناورات البحرية الدولية المسماة "أمان 25"، والتي بدأت بمبادرة من البحرية الباكستانية في عام 2007، انطلقت يوم الجمعة الماضي في مدينة كراتشي الساحلية بمشاركة 60 دولة، بما فيها وفد عسكري إيراني رفيع المستوى برئاسة قائد القوات البحرية الايرانية الأدميرال شهرام إيراني.

وعلى هامش هذه المناورات، انعقد أيضاً مؤتمر "أمان" الدولي للحوار لمدة يومين.

وشاركت عدة دول، بينها إيران، عملياتيا في مناورات "أمان 25" الدولية عبر إرسال السفن والمدمرات والأساطيل البحرية، والتي اختتمت اليوم في المياه الإقليمية الباكستانية.

وشاركت المدمرة "جماران" في هذه المناورات المشتركة إلى جانب سفن أخرى من الدول المشاركة.

وحضر الجنرال سيد عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، وكذلك سيد مراد علي شاه، رئيس وزراء إقليم السند، كضيوف في حفل ختام مناورات "أمان 25".

وقال قائد الجيش الباكستاني في كلمة له إن الهدف الرئيسي من مناورات "أمان" هو "الوحدة من أجل السلام" وإننا ممتنون للدول التي شاركت في هذا الحدث الدولي من أجل الأمن البحري والعمل المشترك.

وعقد الوفد العسكري الإيراني رفيع المستوى برئاسة الأدميرال شهرام إيراني، فضلا عن مشاركته في مؤتمر حوار "أمان" الذي استمر يومين، اجتماعات منفصلة مع قائد البحرية الباكستانية والوفدين العسكريين من روسيا وجمهورية أذربيجان.

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