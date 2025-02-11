إيران تعلن استعدادها لاستضافة اجتماع وزراء السياحة في منظمة التعاون الاقتصادي

وأكد صالحي أميري، خلال لقاء مع أسد مجيد خان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، الثلاثاء ، على هامش معرض طهران الدولي الثامن عشر للسياحة، قدرات إيران العالية في مجال السياحة، وقال: "أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي دول كبيرة ويمكنها أن تلعب دوراً في صناعة السياحة. ونحن على استعداد لعقد اجتماع وزراء السياحة لمنظمة التعاون الاقتصادي في طهران العام المقبل، بل ونحن مستعدون أيضًا لتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد".

وفي إشارة إلى التعاون السابق بين إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي في مجال السياحة، أضاف: "مع أكثر من 40 ألف عمل مسجل وطنيا، و28 عملا من التراث العالمي المادي، و26 عملا من التراث العالمي غير المادي، تتمتع إيران بقدرات لا مثيل لها في مجالات الحضارة والسياحة. ويجب أن يتوسع هذا التعاون إلى أبعد مما كان عليه في الماضي.

وأكد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية أهمية تعزيز العلاقات بين الشعوب، وقال: "التواصل بين الحكومات ضرورة حتمية، لكن التواصل بين الشعوب أهم. ويجب علينا تحديد الحلول اللازمة واتخاذ خطوات فعالة لتعزيز العلاقات من خلال الاستفادة من قدرات إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي".

*إيران هي عاصمة السياحة للدول الأعضاء

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) عن امتنانه لإيران لاستضافتها معرض طهران الدولي للسياحة، قائلاً: "إن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لديها العديد من القواسم الثقافية المشتركة، ويجب علينا الاستفادة من هذه القدرة لتطوير السياحة".

وفي إشارته إلى أولويات منظمة التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والنقل والسياحة، قال أسد مجيد خان: "إن تجاهل الاتصالات بين الدول سيكون عقبة خطيرة أمام تحقيق أهداف منظمة التعاون الاقتصادي. نحن نعتبر إيران عاصمة السياحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ونعتبر معرض طهران الدولي للسياحة حدثًا مهمًا وعالميًا.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي أيضا على ضرورة تعزيز التعاون السياحي بين إيران والدول الأعضاء، مضيفا: "أحد أهم الحلول لتسهيل هذا التعاون هو إلغاء أو تسهيل إصدار التأشيرات بين إيران ودول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على ازدهار السياحة في المنطقة".

انتهى ** 2342