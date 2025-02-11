محادثات ايرانية روسية حول محور التعاون العلمي والتكنولوجي

وذكر تقرير للسفارة الإيرانية في روسيا مساء الثلاثاء أن الجانبين ناقشا وتبادلا وجهات النظر حول التعاون الثنائي خلال اللقاء.

وتضمن جدول أعمال الطرفين مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التعاون في مجالات التكنولوجيا والعلوم الأساسية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، فضلاً عن تبادل زيارات الوفود وعقد المؤتمرات والاجتماعات المختلفة، والتي تمت مناقشتها بالتفصيل خلال هذا الاجتماع.

وبمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية، القى السفير الايراني كاظم جلالي كلمة حول موضوع "العلاقات الإيرانية الروسية في الوضع العالمي الحالي" في جامعة موسكو الحكومية للغات، وأهدى 130 عنوان كتاب لمركز الدراسات الإيرانية في الجامعة. تم إعداد هذه الكتب بفضل جهود مكتب الإرشاد الثقافي التابع لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتحاد الروسي.

وفي الحفل الذي أقيم بحضور إيرينا كرايوفا رئيسة جامعة موسكو للغات، ومسعود أحمدوند الملحق الثقافي للسفارة ورئيس المركز الثقافي الإيراني، قال كاظم جلالي في كلمته امام أساتذة وطلبة قسمي اللغة والأدب الفارسي والعلاقات الدولية في الجامعة: "إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي لها أفق ومستقبل مشرق للغاية، وقرار وإرادة الحكومتين والشعبين يركزان على تطويرها".

وأضاف: "إذا رأينا هذا الأفق المشرق أمامنا، فإن دور أولئك الذين يجب أن يطوروا هذه العلاقة ويعززوها سيكون بارزًا، وهذا يعني أننا بحاجة إلى علماء ملمين بالدراسات الايرانية في روسيا وعلماء ملمين بالدراسات الروسية في إيران. أفضل الأشخاص الذين يمكنهم لعب دور أساسي في هذا المسار هم أولئك الذين على دراية كاملة بالتفاصيل الثقافية واللغوية للبلدين".

وتابع السفير الايراني: "هذا الأمر يعود إليكم أيها الشباب، وقيامكم بدوركم هو أفضل ما سيساهم في توسيع العلاقات بين البلدين".

وفي بداية الحفل، وقع السفير جلالي سجل الذكريات في الجامعة، وفي لقاء مع رئيسة جامعة موسكو الحكومية للغات، اعتبر هذه الجامعة واحدة من المراكز المهمة في تطوير العلاقات الثقافية وإعداد متعلمي اللغة الفارسية.

وفي إشارته إلى أولمبياد اللغة والأدب الفارسي السابع عشر الذي أقيم مؤخراً، اعتبر حصول أحد طلبة الجامعة على المركز الأول في الأولمبياد دليلاً على ذلك.

وفي هذا الحفل، تم تقديم 130 عنوان كتاب تبرعت بها منظمة دراسة وتجميع الكتب الأكاديمية في العلوم الإسلامية والإنسانية (سمت) ودور النشر الإيرانية الأخرى في موضوعات العلوم الإيرانية واللغة والأدب الفارسي وأدب المقاومة إلى جامعة موسكو الحكومية للغات.

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