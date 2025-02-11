وزير التراث الثقافي: إيران منطقة آمنة للاستثمار الأوروبي

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صالحي أميري، الثلاثاء، مع السفير الإسباني في طهران أنطونيو سانشيز بينيديتو غاسبار، على هامش معرض طهران الدولي الثامن عشر للسياحة.

وأكد وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايرانية على تنمية العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين وقال: "إيران تمتلك قدرات لا مثيل لها في مجالات التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، ونحن مستعدون للتعاون الواسع مع إسبانيا في هذه المجالات".

وفي إشارته إلى فرص الاستثمار في قطاع السياحة الإيراني، قال: "إيران منطقة آمنة للاستثمار الأوروبي، والحكومة تدعم المستثمرين الأجانب في هذا القطاع".

*تطوير التعاون السياحي؛ من عقد التوامة إلى الاستثمار

وفي إشارته إلى العلاقات الثقافية الوثيقة بين البلدين، قال صالحي أميري: "إن أصفهان وبرشلونة تربطهما آصرة عقد التوامة، وهذه القدرة القيمة يمكن أن تمهد الطريق لتوسيع التعاون السياحي والثقافي".

ودعا وزير التراث الثقافي الايراني ، السفير الإسباني إلى تفقد الإمكانات السياحية في إيران، مضيفا: "تتمتع محافظات إيران بالعديد من المعالم السياحية الفريدة. على سبيل المثال، تعتبر أصفهان وكرمان من الوجهات السياحية المهمة في إيران. قبل أيام قليلة، تم افتتاح مجمع سياحي كبير في محافظة كرمان بحضور رئيس الجمهورية، مما يشير إلى الإرادة اللازمة لتطوير البنية التحتية للسياحة في البلاد".

*مكافحة الدعاية السلبية ضد إيران

وفي جزء آخر من حديثه، أشار وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية إلى الدعاية الكاذبة لبعض وسائل الإعلام الأجنبية ضد إيران، وأكد: "للأسف، نحن نواجه ظاهرة إيرانوفوبيا، في حين أن هذه الدعايات كاذبة وإيران، كدولة آمنة، مستعدة دائمًا لاستقبال السياح والمستثمرين الأجانب".

*الترحيب بتنمية التعاون الثقافي والسياحي

وفي هذا اللقاء، رحب أنطونيو سانشيز بينيديتو غاسبار، السفير الإسباني لدى إيران، بتنمية التعاون الثقافي والسياحي، وأكد على ضرورة زيادة التفاعل بين البلدين في هذه المجالات.

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