وزير: إيران تمتلك طاقات هائلة لتطوير السياحة

وقال صالحي أميري خلال لقائه إيون فيلكو، مدير إدارة الأعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، الثلاثاء، في اليوم الأول من معرض طهران الدولي للسياحة الثامن عشر: "إن مجالات التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية تحظى بأهمية خاصة لدى كبار المسؤولين في البلاد، ويدعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وغيرهما من كبار المسؤولين في البلاد هذه المجالات".

وشكر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على دعمها للسياحة الإيرانية، وأضاف: "لقد لعبت هذه المنظمة دوراً مهماً في تسجيل قريتي اصفهك وكندوان عالمياً، مما كان له تأثير كبير في ازدهار السياحة الريفية في إيران".

وأضاف وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية: "تم إصدار 6500 تصريح للسياحة البيئية حتى الآن من بين 35 الف قرية. ومن بين قدراتنا السياحية الجديدة السياحة الريفية، التي تقدم للسياح بالإضافة إلى التعريف بالمعالم الطبيعية للقرى، التقاليد الريفية، والطعام، والملابس، والطقوس.

وتابع صالحي أميري قائلاً: "المنتجعات السياحية البيئية في إيران جميلة للغاية، ومؤخراً، أثناء رحلة إلى سيرجان، افتتحنا أحد أجمل المنتجعات مع رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن إيران مستعدة تماما لعقد الفعاليات الدولية ولديها إمكانيات كبيرة لتعريف العالم بقيمها المتميزة. وفي هذا الصدد، نحن مستعدون لتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز تعليمية، وخاصة في مجال السياحة.

*إيران تمتلك عوامل جذب فريدة لتطوير السياحة

وأشار وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية أيضاً إلى الخصائص السياحية لمختلف محافظات إيران وقال: "إيران لديها مدن جميلة وتاريخية مثل أصفهان وشيراز. تم تحويل المنازل التاريخية في أصفهان إلى فنادق جميلة وجذابة للغاية. كما تمتلك إيران نقاط حضارية مهمة وتاريخية، بما في ذلك الفترة الصفوية في أصفهان، وفترة الحضارة الساسانية، وفترة الحضارة في "شهر سوخته" في زابل، وفترة حضارة جيرفت، وكلها تشير إلى إمكانات إيران الكبيرة في مجال التنمية السياحية.

وأشار صالحي أميري إلى تنوع المناخ والطقس في إيران، مضيفا: "بينما وصلت درجة الحرارة في طهران إلى 4 درجات تحت الصفر اليوم، فإن درجة الحرارة في المحافظات الجنوبية لإيران تصل إلى 25 درجة ، وهو ما يعتبر في حد ذاته طاقة سياحية كبيرة".

وتابع بالإشارة إلى قضية إيرانوفوبيا: "الدعاية التي تتم ضد إيران ليست صحيحة بأي حال من الأحوال، وهذا البلد وجهة آمنة للسياح، ولا توجد أي مشاكل في السفر إلى إيران".

*إيران يمكن أن تصبح الوجهة السياحية الأولى

من جانبه أكد إيون فيلكو، مدير إدارة الأعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، على تعزيز العلاقات الثقافية مع إيران، وخاصة في مجال السياحة، مشيراً إلى قدرات إيران السياحية وقال: "إن رسالة السيد زوراب، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، هي الاستعداد والالتزام والتعاون مع إيران".

وأضاف: "نسعى إلى إيجاد أفضل الحلول لتعزيز التعاون مع إيران في مجال السياحة حتى يكون هذا التعاون ملموسا وفعالا. وتسمح القدرات المتاحة فيها بأن تصبح وجهة سياحية مهمة.

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