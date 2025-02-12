القسام تشتبك بالأسلحة الرشاشة مع قوة إسرائيلية قرب طولكرم

واورد المركز الفلسطيني للاعلام ان كتائب القسام افادت في بلاغ عسكري، أن مجاهديها في مدينة طولكرم تمكنوا من الاشتباك بالأسلحة الرشاشة مع قوة إسرائيلية في حي المنشية بمخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأوقع مقاومون فلسطينيون، فجر الثلاثاء، قوات إسرائيلية بكمينين في مخيمي نور شمس وطولكرم، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بمخيم نور شمس.

ويشهد مخيم نور شمس شرقي طولكرم اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي وسعت، فجر الأحد الماضي، عدوانها على محافظة طولكرم، حيث اقتحمت المخيم قوات كبيرة معززة بجرافات، وفرضت حصارًا عليه من عدة اتجاهات.

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