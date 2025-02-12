14 عملاً مقاوماً بالضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي”، في تقريره الصادر الثلاثاء، إلى أنه رصد 14 عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار، وعملية تفجير عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 10 نقاط متفرقة بالضفة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس، ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، ومدينة جنين ومخيمها، وتخلل جميع هذه المواجهات إلقاء حجارة.

وخاضت فصائل المقاومة اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس، وتمكنوا أيضا من تفجير عبوات ناسفة، تزامنا مع اندلاع مواجهات في المخيمين، إضافة إلى مواجهات منفصلة في عنبتا.

وامتدت المواجهات الشعبية مع قوات الاحتلال إلى بلدة عزون قضاء قلقيلية، ومخيم العروب وبلدة سعير في الخليل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال.

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