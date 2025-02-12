١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85748471
T T
٠ Persons

14 عملاً مقاوماً بالضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:١٠ ص
رمز الخبر: 85748471
14 عملاً مقاوماً بالضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال 24 ساعة

طهران / 12 شباط/فبراير/ارنا- تواصل فصائل المقاومة عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف يناير/كانون ثاني الماضي.

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي”، في تقريره الصادر الثلاثاء، إلى أنه رصد 14 عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار، وعملية تفجير عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 10 نقاط متفرقة بالضفة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس بالقدس، ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، ومدينة جنين ومخيمها، وتخلل جميع هذه المواجهات إلقاء حجارة.

وخاضت فصائل المقاومة اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس، وتمكنوا أيضا من تفجير عبوات ناسفة، تزامنا مع اندلاع مواجهات في المخيمين، إضافة إلى مواجهات منفصلة في عنبتا.

وامتدت المواجهات الشعبية مع قوات الاحتلال إلى بلدة عزون قضاء قلقيلية، ومخيم العروب وبلدة سعير في الخليل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .