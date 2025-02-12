مسؤول: التقدم العلمي في إيران أسرع بـ 11 مرة من المعدل العالمي

وفي كلمته التي ألقاها مساء الثلاثاء في اجتماع نخب محافظة أصفهان الذي عقد في فندق "عباسي" في أصفهان، أشار حجة الإسلام سعيد كرمي إلى التقدم العلمي الذي حققته إيران بعد الثورة الإسلامية وقال: "لقد انتقلت إيران من دولة تابعة ومتخلفة إلى المرتبة 15 في العالم من حيث الإنتاج العلمي".

وأكد أن إيران تحتل مراتب متقدمة عالميا في تكنولوجيا النانو والخلايا الجذعية والطاقة النووية، وقال: "هذا الترتيب حصل في إيران في 20 إلى 30 مجالا علميا مختلفا".

وأضاف: "إيران اليوم هي مركز السياحة العلاجية في المنطقة، ومن خلال الاعتماد على هذه القدرة يمكن إدارة اقتصاد البلاد".

وتابع حجة الاسلام كرمي: إن تكريم النخب وتوفير الأرضية المناسبة لنموهم ضروري للتقدم العلمي وتقوية البلاد.

واكد على التقدم العلمي الذي حققته البلاد بعد الثورة وضرورة التعويض عن التخلف التاريخي في هذا المجال.

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