١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85748821
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خرازي: الذكاء الاصطناعي يتطلب تعريفاً جديداً للحوكمة

١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٣ م
رمز الخبر: 85748821
خرازي: الذكاء الاصطناعي يتطلب تعريفاً جديداً للحوكمة

طهران/12 شباط/فبراير/ارنا-أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية بالجمهورية الاسلامية الايرانية "كمال خرازي"،إن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على أتمتة المهام التنفيذية أو الصناعات فحسب، بل إن الذكاء الاصطناعي يعزز المعرفة الإنسانیة ويتطلب تعريفًا جديدًا للحوكمة.

وتطرق خرازي، الذي یزور حالیا دبي للمشاركة في الاجتماع العالمي للحكومات  2025 (WGS 2025) إلی القضايا الرئيسية المتعلقة بتحول الحكم في عصر الذكاء الاصطناعي والعدالة الاجتماعية وقال: يجب استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتطوير 

العدالة وتمكين الناس في المجتمعات وتحقيق الرخاء المشترك ويمكننا استخدام هذه التكنولوجيا لإنشاء مجتمعات عادلة وشاملة ومرنة.

وأضاف: يجب ألا يكون مستقبل الحكم رقميًا فحسب، بل يجب أيضًا أن يكون عادلاً ومشفقا ومنتجًا.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على أتمتة المهام التنفيذية أو الصناعات فحسب، بل إن الذكاء الاصطناعي يعزز المعرفة الإنسانیة ويتطلب تعريفًا جديدًا للحوكمة.

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