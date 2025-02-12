رئيس اقليم كردستان العراق يهنىء بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية

وشارك، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق "فوزي حريري" يوم الاثنين 10 فبرایر 2025، نيابة عن نيجيرفان بارزاني،في مراسم إحياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في أربيل.

وسلم رسالة التهنئة التي كتبها رئيس إقليم كردستان العراق إلى الرئيس الإيراني "مسعود بزشکیان"، إلى القنصل العام الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل "فرامرز أسدي" وأعضاء القنصلية الإيرانية وتمنى لأسدي التوفيق في أداء عمله ومهمته الجديدة.

وأعرب أسدي عن شكره وتقديره لحضور "فوزي حريري" نيابة عن رئيس إقليم كردستان العراق في حفل إحياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية في أربيل وشدد على أهمية استمرار وتعزيز العلاقات بين إيران والإقليم.

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