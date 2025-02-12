وزير النفط الايراني :حلم ترامب بتصفير الصادرات النفطية الايرانية لن يتحقق

وفي حديث مع مراسل إرنا، صرح وزير النفط الايراني بان الثورة الإسلامية المجيدة بدأت باسم الإمام الخميني (رض) وقيادته واستمرت بقيادة آية الله الخامنئي.

واضاف باك نجاد: ان سر اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الحاضنة الشعبية لهذا النظام و الحضور الجماهيري في الساحات، والشعب يعرف ذلك جيدا.

وأشار وزیر النفط الإيراني الى تصريحات الرئيس الأميركي حول رغبته في التفاوض مع إيران، قائلا : لكي نعرف ان هذا البستان الأخضر الذي یعرضه "ترامب" وعصابته لنا غير جدير بالثقة، یکفي أن نتذكر بان المجرم الأکبر في العالم حالیا أي نتنياهو، كان أول ضیف يزور ترامب بعد تسلمه الحكم من جديد.

وراى باك نجاد بأن هذا الامر يدل على أنه ليس لدى الادارة الامريكية مشكلة مع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، فهذه الادارة تطالب كذبا بحقوق الإنسان. لقد مر أكثر من عام ونصف على الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة من ابادة جماعية طالت النساء والاطفال ، وتدمير ممنهج لم تسلم منه المستشفيات والمدارس ، لكن في المقابل يجلسن الامريكيون ويتحدثون مع الصهاينة.

واضاف : ان الشعب الايراني يدرك جيدا و بذكاء كل هذه الامور والتوجهات، وبتواجده في هذه الساحات يشكل عوامل استقرار الجمهورية الإسلامية.

وبالاشارة الى خطاب الكيان الاسرائيلي، قال :لا يجب أن نأخذ تهديداتهم على محمل الجد، فالكيان الاسرائيلي أصغر من هذا وهم يعرفون اقتدار ايران في مختلف المجالات، لافتا الى ان ترامب الذي يتحدث عن الضغط الاقصى بحق ايران ويريد تجربة سياسة فاشلة مرة أخرى.

كما اكد وزير النفط على ان الرئيس الأميركي الذي يتحدث عن تصفير صادرات النفط الإيرانية لن يحقق رغبته هذه ابدا.

وافاد بأنه و خلال الـ 46 عاما الماضية، تمكنت الصناعة النفطية الايرانية من تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي والاستقلال سنويا.

انتهى**ر.م