١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85749065
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في زيارة تفقدية تستغرق يومين؛

الرئيس بزشكيان يصل محافظة بوشهر جنوبي البلاد

١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٤٨ م
رمز الخبر: 85749065
الرئيس بزشكيان يصل محافظة بوشهر جنوبي البلاد

طهران / 12 شباط / فبراير / ارنا - وصل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، بعد ظهر اليوم، الى محافظة بوشهر (جنوبي البلاد)؛ في زيارة تفقدية رابعة للمحافظات الايرانية تستغرق يومين.

وكان في استقبال الرئيس بزشكيان، لدى وصوله الى مطار بوشهر اليوم، جمع من كبار مسؤولي هذه المحافظة.

وافاد مراسل ارنا في بوشهر، ان رئيس الجمهورية سيلتقي في مستهل زيارته التفقدية هذه، جمع غفيرا من اهالي المحافظة بمختلف شرائحهم، ومن ثم سيرعى اجتماعا بمشاركة رجال ورواد الاعمال، الى جانب لقائه مع نشطاء الاوساط الثقافية والسياسية والاجتماعية والنخب هناك.

كما سيتفقد الرئيس بزشكيان، مجمع الشهيد محلاتي الصناعي، ومحطة بوشهر النووية، ويحضر اجتماع مجلس التخطيط والتنمية في هذه المحافظة الجنوبية.

انتهى ** ح ع

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