عراقجي يعلن عن مباحثاته مع وزير خارجية تركمانستان حول غزة وافغانستان وتطوير التعاون الثنائي

واوضح عراقجي : لقد اجرينا، اليوم وامس، مباجثات واسعة حول عدة ملفات، بما في ذلك الاقتصادية؛ واصفا مباحثاته مع معاون رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية التركماني اليوم بانها كانت ناجحة.

إيران وتركمانستان ترفضان التهجير القسري لسكان غزة

وأشار إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات معمقة وتجمع بينهما قواسم مشتركة ثقافية وحضارية وعالمية عريقة؛ مؤكدا بان إيران من أولى الدول التي اعترفت باستقلال وحياد تركمانستان، قائلا : ان الحياد هو أحد مبادئ تركمانستان التي نحترمها.

وأضاف وزير الخارجية : تركمانستان صادقت هذا العام، على قرارين مهمين للغاية في الأمم المتحدة؛ الأول يحمل عنوان السلام والثقة الدولية، والثاني يتعلق بمنطقة آسيا الوسطى، منطقة السلام والثقة والتعاون، مبينا انه وفقاً لهذا القرار فقد تم اطلاق شعار "السلام والثقة الدولية" على العام الجاري (2025م).

وتابع عراقجي قائلا : اننا نهنئ بهذا النجاح، فخامة رئيس تركمانستان، والزعيم الوطني لهذا البلد؛ مؤكدا على تعاون الجمهورية الاسلامية مع تركمانستان فيما يخص هذا القرار، وان الرئيس الإيراني سيحضر مؤتمر السلام والثقة ايضا.

عراقجي أشار، بأنه تباحث مع ضيفه التركماني حول قضية فلسطين، مصرحا : نحن لدينا مواقف متطابقة في دعم الشعب الفلسطيني ومعارضة مخطط اللتهجير القسري لسكان غزة؛ واصفا هذا المشروع هذه بانه يتعارض مع المبادئ الدولية والإنسانية.

وفي ختام تصريحاته الصحفية اليوم، لفت رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني الى القول : نحن أجرينا مشاورات جيدة وموضوعية حول أفغانستان، وقد اتفقنا على تعزيز وتوسيع المشاورات بين إيران وتركمانستان، حيال القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن القضايا التي تخص البلدين.

يتبع ...** ح ع