حرية التعبير بالطريقة الاوروبية.. جامعة ألمانية تلغي محاضرة المقررة الاممية بسبب رفضها لجرائم الإبادة في غزة

وكان من المقرر أن تلقي "فرانشيسكا ألبانيز" المحامية الإيطالية والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محاضرة في 16 فبراير حول موضوع "الاستعمار وحقوق الإنسان والقانون الدولي" في جامعة ميونخ.

وذكر موقع "وورلد سوشالیست"، أن الجامعة الالمانية أبلغت منظمي المحاضرة في رسالة عبر البريد الإلكتروني عن إلغائها، وذلك بسبب "ميول البانيز السياسية ومخاوف أمنية".

وكانت المقررة الاممية قد صرحت في مارس 2024، انطلاقا من مسؤوليتها الرسمية في الأمم المتحدة، بأنها تعتبر العمل العسكري الذي يقوم به الكيان "الإسرائيلي" في قطاع غزة، إبادة جماعية لأسباب منطقية.

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