١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٤٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85749122
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حرية التعبير بالطريقة الاوروبية.. جامعة ألمانية تلغي محاضرة المقررة الاممية بسبب رفضها لجرائم الإبادة في غزة

١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٤٧ م
رمز الخبر: 85749122
حرية التعبير بالطريقة الاوروبية.. جامعة ألمانية تلغي محاضرة المقررة الاممية بسبب رفضها لجرائم الإبادة في غزة

طهران /12 شباط/ فبراير/ إرنا-  ألغت جامعة "لودفيغ ماكسيميليان" في مدينة ميونخ (LMU) الالمانية، محاضرة للمقررة الاممية الخاصة لحقوق الانسان "فرانشيسكا ألبانيز"؛ وذلك في خطوة واضحة لإسكات منتقدي الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد اهالي قطاع غزة.

وكان من المقرر أن تلقي "فرانشيسكا ألبانيز" المحامية الإيطالية والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محاضرة في 16 فبراير حول موضوع "الاستعمار وحقوق الإنسان والقانون الدولي" في جامعة ميونخ.

وذكر موقع "وورلد سوشالیست"، أن الجامعة الالمانية أبلغت منظمي المحاضرة في رسالة عبر البريد الإلكتروني عن إلغائها، وذلك بسبب "ميول البانيز السياسية ومخاوف أمنية".

وكانت المقررة الاممية قد صرحت في مارس 2024، انطلاقا من مسؤوليتها الرسمية في الأمم المتحدة، بأنها تعتبر العمل العسكري الذي يقوم به الكيان "الإسرائيلي" في قطاع غزة، إبادة جماعية لأسباب منطقية.

انتهى**9365 / ح ع **

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