إيران وتركمانستان تتجهان نحو توسيع التعاون في مجال النفط والغاز

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "پاک نجاد" قال في لقائه وزیر خارجیة تركمانستان اليوم : إنّ التفاعل البنّاء مع دول الجوار، وخاصة تركمانستان یحظى بأهمیة کبیرة في السیاسة الخارجیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وأوضح وزير النفط الايراني، أنه في الحکومة الرابعة عشرة، تم إعطاء الأولویة لتطویر العلاقات الاقتصادیة، وخاصة النفط والغاز، مشیرا إلى أنّ هذا الموضوع تم التأکید علیه في المفاوضات بین رئيس تركمانستان والرئيس الإيراني خلال الزیارة التي قام بها الأخير إلی عشق آباد في الصیف الماضي، وكذلك في المحادثة الهاتفیة التي جرت مؤخراً بین المسؤولین.

من جانبه، أشار "مردوف"، إلى ذكرى انتصار الثورة الإسلامیة في إیران؛ قائلا : إنّ إیران وتركمانستان تربطهما علاقات جیدة على مر التاریخ، وفي السنوات الأخیرة اتخذت العلاقات بین البلدین شکلا جدیدا، ونحن نرغب في توسیع التعاون في مختلف المجالات.

كما تطرق وزير خارجية تركمانستان إلى بدء التعاون بين عشق اباد وطهران في مجال الغاز منذ التسعینیات؛ مبينا : خلال هذه الفترة، تم تصدیر حوالي 107 ملیار متر مکعب من الغاز التركماني إلى إیران.

وأعتبر معاون رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان، أنّ هذه الأرقام والمشاريع تدل على عمق العلاقات بین إیران وتركمانستان ونمو التعاون الثنائي في مجال الغاز، وأنّ لدى البلدين تجارب جیدة في هذا المجال.

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